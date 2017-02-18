بالفيديو والصور.. طفل مصري يستعمل «قارورة بلاستيكية» كطرف صناعي

تواصل – وكالات:

توصل أب مصري بعد رحلة عناء طويلة مع ابنه المولود بدون أطراف، لفكرة مبتكرة، تتمثل في وضع قارورة بلاستيكية فارغة حول يد طفله، وصنع لها مجموعة ثقوب لتصبح متعددة الاستعمالات، وبدأ بتدريبه على استخدامها.

وقال الأب محمد أحمد محمد: “وُلِدَ ابني من دون الأطراف الأربعة، والتحق بمدرسة التعليم المجتمعي حتى وصل إلى الصف الثاني الابتدائي، وطوال تلك الفترة كنت للطفل مرافقاً له أقوم بالكتابة بدلاً عنه” – وفقاً لـ”اليوم السابع”-.

وتابع: “لم أكن أستطيع تحمل نفقات الأطراف الصناعية التي تُقدر بمليون جنيه وفقاً لما سمعته من الأطباء، مضيفاً: “راودتني فكرة صناعة أطراف صناعية بزجاجة بلاستيك للمياه الغازية في محاولة يائسة للتغلب على إعاقة نجلي، ولصقتها بيده بعد صناعتها، بينما صممت مخرج الغطاء بطريقة يستطيع من خلالها ربط أو التقاط قلم أو ملعقة”.

ولم يكن يحلم الأب بنجاح الفكرة بصورة كبيرة، ولكنه فوجئ بعد ساعات قليلة بقدرة طفله على الكتابة والتقاط الطعام من خلالها بصورة طبيعية. وأكد والد الطفل: “قمت بالفعل بعرض ابني على الكثير من الأطباء، وأكدوا لي أن حالة ابني تحتاج إلى العلاج خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، والحل الوحيد له هو زراعة أطراف صناعية وليس أجهزة تعويضية”.