حدثٌ يقتل عشرينياً في إسكان الوليد بن طلال بحائل

تواصل ـ خالد العبدلله:

أقدم حدثٌ يبلغ من العمر 17 عاماً، على قتل شخص في العقد الثاني من العمر بأداة حادة “سكين”، ومن ثمّ قام بتسليم نفسه لمركز شرطة المنتزه في مدينة حائل.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأن بلاغاً ورد لغرفة العمليات بشرطة حائل عند 6:30 مساء السبت يفيد بوجود شخص متوفى داخل أحد منازل إسكان الوليد بن طلال، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع وجد شخص في العقد الثاني من العمر مضرج بالدماء وبه عِدّة طعنات بأداة حادة “سكين”، وتمّ اتخاذ كافة الإجراءات، وأودع الجثمان ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام.

وقام الجاني “الحدث” خلال مباشرة رجال الضبط الجنائي لموقع الحادث بتسليم نفسه لمركز شرطة المنتزه، وتمّ إيداعه في دار الملاحظة الاجتماعية تمهيداً لاستكمال فرع هيئة التحقيق والادعاء العام إجراءات التحقيق.