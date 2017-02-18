 صادرات نفط المملكة تهبط لـ8 ملايين برميل يومياً في ديسمبر | صحيفة تواصل الالكترونية

صادرات نفط المملكة تهبط لـ8 ملايين برميل يومياً في ديسمبر

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صادرات نفط المملكة تهبط لـ8 ملايين برميل يومياً في ديسمبر

تواصل – الرياض:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، هبوط صادرات المملكة من النفط الخام لـ 8.014 مليون برميل يومياً، فيما ظلّ إنتاج‏ الخام مرتفعاً رُغم تراجع 255 ألف برميل يومياً إلى 10.465 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وسجّلت صادرات المملكة من النفط في نوفمبر ارتفاعاً حاداً بلغ 8.258 مليون برميل يومياً في ظل هبوط إنتاج‏ المصافي، حيثُ تبقي المملكة على إنتاجها عند مستويات مرتفعة منذ منتصف 2014 بهدف حماية حصتها السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين.

وأشارت أرقام مبادرة البيانات المشتركة “جودي” إلى أن مخزونات الخام المحلية بالمملكة انخفضت 1.745 مليون برميل إلى 272.621 مليون برميل في ديسمبر.

وكانت الرياض قد قادت “أوبك” وبعض المنتجين خارج المنظمة في ديسمبر للتوصل لأول اتفاق منذ 2001 على خفض إنتاج‏ النفط وتقليص تخمة المعروض العالمي التي ضغطت على موازنات الكثير من المنتجين.

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