العلامات الأولى لحصى الكُلى

تواصل – وكالات:

تتمثّل أهمّ العلامات الأولى لمشكلة حصى الكلى في الشعور بألم أسفل البطن والظهر، باعتبار أنها توجد بهذه المنطقة من الجسم، ويُمكن أن يكون الألم حاداً ومفاجئاً، مع الشعور بموجات ألم أسفل الظهر أو البطن، وبالتالي يجب على من يشعر بموجّة مفاجئة من الألم في تلك المنطقة مراجعة الطبيب خاصةً أن هذه العلامة تتشابه من علامات لمشاكل صحية أخرى تتلخّص في الآتي:

تغيرات البول

نتيجة تشكّل الحصوة في مجرى البول تتعرّض لنوع من التآكل وتخرج أجزاء صغيرة جداً منها عند التبول، ويُمكن ملاحظة التغيرات التي يسببها ذلك لشكل البول ورائحته، وعند وجود حصوة بالكلى يظهر قليل من الدم أحياناً مع البول، ويشير ذلك لوجود التهاب بسبب الحصوة، كما يكون لون البول غامقاً أو ميالاً إلى الاحمرار. وأحياناً تكون رائحته كريهة.

ألم التبول وعدد مراته

يمكن أن تسبب حصوة الكلى نوعاً من الالتهاب في المثانة، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد مرات التبول، والشعور بألم عند إفراغ المثانة.

أعراض شبيهة بالإنفلونزا

نتيجة الالتهاب الذي تسببه الحصوة قد تحدث أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مثل ارتفاع الحرارة، وارتعاش الجسم والصداع، لكن ما يميّز هذه الأعراض وجود انتفاخ بالمعدة والبطن وألم عند أسفل البطن والظهر، وأحياناً قد يحدث قيء.