نغزات القلب والوخزات الصدرية.. الأسباب والعلاج

تواصل – وكالات:

تُسبب ضغوط الحياة اليومية إرهاق البدن بصفة عامة والقلب بصفة خاصة، وقد يشعر البعض ببعض النغزات والوخزات الصدرية والتي تتكرر على فترات، والتي تحدث بصورة مفاجئة وتستمر عدة ثوانٍ.

وينصح خبراء الصحة بأهمية معرفة أسباب تلك النغزات وفي حال تكرارها بكثرة يفضل استشارة الطبيب المعالج لمعرفة السبب الحقيقي ووصف الدواء اللازم إن تطلب الأمر ذلك.

ويتكون القلب من (الشرايين – الصمامات – العضلة – الأغشية الخارجية)، ونغزات القلب هي ألم حاد يمكن الشعور به لمدة عدة ثوانٍِ ولا يستمر أكثر من ذلك، وتختلف شدته حسب عدم وصول كمية الأكسجين غير المتدفق إلى القلب، وتختلف من جسم شخص لشخص آخر.

ومن أكثر الفئات إصابة هم الشباب وخصوصاً النساء، وهذا بسبب التغيرات الهرمونية، وهناك الكثير من أسباب نغزات القلب منها المرضية ومنها التي تحدث بسبب مواقف الحياة.

ومن الأسباب المرضية انقباض الشرايين، وارتخاء في صمام القلب، واضطراب دقات القلب بسبب نقص وصول الأكسجين، واضطراب الهرمونات، ويحدث هذا النوع كثيراً للنساء بسبب هرمون الأسترويجن، وكذلك نقص في التروية، وهي تعني نقص وصول الأكسجين إلى الأنسجة، مما يقلل من تدفق الدم إلى الجسم وعضلة القلب.

علاج نغزات القلب

للقضاء على أسباب نغزات القلب سواء عند المرأة أو الرجل، القيام بالتالي:

-البعد عن الشد العصبي والمواقف الضاغطة، كل الناس معرضين لهذا النوع ولكن التحكم فيه هو الخيار الأمثل للوقاية من أحد أسباب نغزات القلب.

-الغذاء السليم مهم للتحكم في آلام المعدة خصوصاً بالنسبة للنساء في فترات الحيض، والابتعاد عن تناول المواد التي تقلل من تنشيط الدورة الدموية في الجسم في هذه الفترة.

-الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من تهيج القولون العصبي.

-تناول الأعشاب مفيد جداً، مثل إعداد شاي الميرمية، وإضافة الحبهان إلى الأطعمة دون إفراط مهم لصحة القلب.