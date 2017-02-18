«تعليم الرياض» يُكرم مائتي متقاعدة بالمركز التاريخي

تواصل – هياء الدكان:

وجهت إدارة تعليم الرياض، الدعوة لمائتي متقاعدة من مديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفات التربويات للعام الدراسي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ، لحضور حفل تكريم المتقاعدات على مستوى منطقة الرياض، والمندوبيات التابعة لها وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، بقاعة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

افتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة المساعد للشؤون التعليمية د نجلاء الزامل قالت فيها: بأصدق حروف الامتنان، وأسمى عبارات التقدير تسوق لكن إدارة التعليم بمنطقة الرياض تحية طيبة مباركة، يفوح عبق شذاها حباً ووفاء لمن أنهين مسيرةً حافلةً بالعطاء في أجل الميادين وأشرفها.

وأضافت الدكتورة نجلاء يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم معكن في يوم الوفاء كما كنت معكن في أيام العطاء؛ فقد مضى بنا الزمن لوداع أيامٍ آفلة ستبقى في صفحات قلوبنا جميعاً ذكرى لاتنسى. أيامٌ حفرت في خلدنا ذكرى إنجازات عظيمة وعطاءات متميزة.

بعد ذلك تحدثت مديرة إدارة التوعية الإسلامية أ. ماجدة العصلاني عن وقفات مع الوفاء قالت فيها ” يوم الوفاء ” استوقفني هذا الاسم كثيراً وما عساني أن أقول في هذه المناسبة التي نلتقي فيها بأخوات غاليات على قلوبنا فحملنا لهم في قلوبنا الشكر والعرفان مهما كتبنا من كلمات ربما لا نوفيهم حقهم تعلمنا منهم أن الحياة تحلو بالعطاء وأن الجهود تثمر بالإخلاص وأن التعب يزول بفرحة الإنجاز وأن الهمّ يضمحل إذا تقاسمناه والنور يشرق إذا انتظرناه ثم قالت عندما نتحدث عن الوفاء فإننا سنتحدث عن أعظم من تخلق بهذا الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عُرف بالوفاء بالعهد وأداء الحقوق لأصحابها وتخلقه بهذا الخلق مع ربه عز وجل ومع أزواجه ومع أصحابه وحتى مع أعدائه فكان وفياً وقام بتبليغ رسالة ربه بكل أمانة ووفاء.

وألقت أ. وضحاء الشريف كلمة المتقاعدات جاء فيها: ونحن في يوم من أيام العمر، تحتفي فيه إدارة تعليمنا بنا وليس غريب عليها هذا التقدير والتكريم. مضيفة: إن الفارس حين يترجل بعد عطاء وبذل وحسن بلاء وصبر واجتهاد ‘يحق له أن يفرح بنعمة الله وفضله مع الأمل الواثق بالقبول عندها تخف وطأة الرحيل مستحضرا أن المؤمن كالغيث أينما حل نفع، وذكرت الشريف بيتين مؤثرين:

آن الأوان لأن أحط رحالي، ، وأميط عن كتفي عصا ترحالي

أنا متقاعد باللفظ أما حقيق القول معناه ارتفاعي

وختمت بقولها، أقول لأخواتي في الميدان التربوي مادمتم في زمن المهلة وعلى كرسي المهنة الله الله في الأمانة والإخلاص والعطاء. بعد ذلك تقدمت الدكتورة نجلاء الزامل ورئيسة القسم النسائي بالعلاقات العامة أ. خلود العمار للاحتفاء بالمتقاعدات من صاحبات العطاء على مدى سنوات خدمتهن في التعليم وسط مشاعر الشكر والمحبة والوفاء. كما شكرن مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ولشركة القيمة العالية على الضيافة.