أهم الأنشطة والفعاليات الدعوية مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الاثنين الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ، عدد من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في عدد من مناطق المملكة، بمشيئة الله.

بدء سلسلة الوصايا الإيمانية بجامع الجهني بالمدينة المنورة

تبدأ مساء اليوم بعد صلاة المغرب بجامع الجهني بالحرة الشرقية في المدينة المنورة، سلسلة محاضرات الوصايا الإيمانية، حيث يقدم الشيخ أنس القحطاني اُولى الوصايا من سورة النور.

(ختامه مسك).. لقاء دعوي للنساء بـ‘‘تعاوني قباء‘‘

ينظم القسم النسوي بالمكتب التعاوني قباء، بالمدينة المنورة، لقاءً دعوياً بعنوان ‘‘ختامه مسك‘‘ تقدمه الأستاذة ليلى كتبي، وذلك بعد صلاة المغرب بمقر المكتب.

(المنهج النبوي في حماية الفكر).. محاضرة للشيخ (الباحوث) في جدة

يُقدّم الشيخ د. يوسف الباحوث محاضرة بعنوان ‘‘المنهج النبوي في حماية الفكر‘‘، بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد صلاة العشاء بمقر مكتب الدعوة والإرشاد شرق جدة بكيلو 13.

(الخثلان) يشر ح (بلوغ المرام) بجامع الأمير مشعل بالرياض

يشرح الشيخ سعد بن تركي الخثلان كتاب الجامع من بلوغ المرام وكتاب التسهيل (عشاء) اليوم في جامع الأمير مشعل بحي الخزامى بالرياض.

(رياض الصالحين).. درس لـ (السدحان) في جامع الصانع بالسويدي

يُقدّم الشيخ عبدالعزيز السدحان شرحاً لـ(رياض الصالحين) في جامع الصانع بحي السويدي، بين الآذان والإقامة لصلاة العشاء.

(واخفض جناحك للمؤمنين).. محاضرة للشيخ آل طاهر في أبها

يُقدّم الشيخ عبدالرحمن آل طاهر محاضرة في تفسير قوله تعالى (واخفض جناحك للمؤمنين) وذلك بعد صلاة العشاء اليوم، بجامع الموسى بحي المنسك في أبها.