 مصادر: «بن لادن» حصلت على 3 مليارات ريال من «المالية» منذ بداية العام | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: «بن لادن» حصلت على 3 مليارات ريال من «المالية» منذ بداية العام

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مصادر: «بن لادن» حصلت على 3 مليارات ريال من «المالية» منذ بداية العام
وزارة المالية

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مصرفية، اليوم الاثنين، عن حصول مجموعة ‘‘ابن لادن‘‘ منذ بداية العام الحالي على دفعات كبيرة من وزارة المالية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم ذكر اسمها، ‘‘إن حجم المبالغ التي تسلمتها المجموعة منذ بداية 2017، تصل إلى 2.4 مليار ريال، فيما قدر مصدر مصرفي آخر المبلغ بـ3.1 مليار ريال، بحسب وكالة ‘‘رويترز‘‘.

يشار إلى أن وزارة المالية، أعلنت في ديسمبر الماضي عن سداد 100 مليار ريال للمقاولين بنهاية العام الماضي، كما استحدثت آلية للسداد مستقبلاً خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

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