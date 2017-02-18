 «الأرصاد»: توقُّعات بهطول أمطار على مكة والمدينة ورياح نشطة بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: توقُّعات بهطول أمطار على مكة والمدينة ورياح نشطة بالرياض

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«الأرصاد»: توقُّعات بهطول أمطار على مكة والمدينة ورياح نشطة بالرياض

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الرياض، ونجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحرمتوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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