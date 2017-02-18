 لعقل سليم.. قِشْر الفول السوداني يقي من الزهايمر وينشط الذاكرة | صحيفة تواصل الالكترونية

لعقل سليم.. قِشْر الفول السوداني يقي من الزهايمر وينشط الذاكرة

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لعقل سليم.. قِشْر الفول السوداني يقي من الزهايمر وينشط الذاكرة

تواصل ـ وكالات:

قال خبراء في التغذية: ‘‘إن تناول الفول السوداني بقشرته، يؤدي إلى احتفاظه بخصائصه ومميزاته، وخصوصاً إذا كان طازجاً وغير محمص، ودون إضافة الأملاح، حيث يقي من مرض الزهايمر، ويحافظ على قوة الذاكرة ونشاطها‘‘.

مؤكدين أن قشر الفول السوداني المتميز بلونه الأحمر وطبقته الرقيقة، يحتوي على العديد من الفيتامينات، والمواد المضادة للأكسدة، ولذلك يتمّ استخدامه في الصناعات التجميلية، لأنّه يعمل على تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الرقيقة في الوجه.

ويرى الخبراء، أن تناول حبوب الفول يفيد المرأة الحامل والجنين، لاحتوائه على البروتين والفيتامينات المختلفة، كما أنه يقلل من نسبة إصابة الجنين بالربو. وخطر الإصابة بالنوبات القلبية، أو الإصابة بالسكتات الدماغية، فهو غنيٌ بالمواد التي تساعد على تروية القلب وتزويده بالدم، ويعزز أداء جهاز المناعة.

وكذلك يقلل تناول الفول من نسبة الكولسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل انسداد الشرايين، فالدهون الموجودة بالفول السوداني مفيدة للقلب.

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