الرياض.. ضبط بنجلاديشييْن يحولان الأموال بطريقة غير مشروعة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتحويل المبالغ النقدية، إلى خارج البلاد بصفة غير مشروعة، فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة، تفيد بتورط اثنين من العمالة الوافدة (بنجلاديشيي الجنسية في العقد الرابع من العمر) يعملان في محل تموينات بحي البطحاء، وسط العاصمة الرياض ويديران عمليات جمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

وقال الناطق الإعلامي، أن القوة عملت على تحليل المعلومات المتاحة، وتتبعها وعلى إثره نفذت جملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبطهما، وبحوزتهما عدد ١٦ دفتراً لتسجيل بيانات التحويل، ودفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد، وعدد ٧٠٦ بطاقات شحن دولية ممنوعة، ودفتر شيكات لبنك أجنبي يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة، ومبلغ مالي قدره ٢٦٦٤٠ ريالاً سعودياً، وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما.

وأضاف، جرى إيقافهما لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، لإكمال اللازم حسب الاختصاص.