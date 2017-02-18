«الزراعة» تشكو لـ«الداخلية» زيارة لجان تفتيشية لمشروعاتها

تواصل ـ الرياض:

شكت وزارة الزراعة لنظيرتها الداخلية، من زيارة لجان تفتيشية لمشروعات الثروة الحيوانية ومشروعات الدواجن، من دون التنسيق معها.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنّ سبب شكوى الوزارة ومعارضتها لهذا الإجراء، كونه يعرض سلامة هذه المشروعات من خطر انتقال بعض الأمراض من مشروع إلى آخر في حال عدم تطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وفقاً لـ‘‘الرياض‘‘.

وطلبت الوزارة من الداخلية، توجيه مرجعيات تلك اللجان التفتيشية بأهمية التنسيق المسبق مع المختصين بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمديريات والمحافظات قبل زيارة أي للمشروعات الحيوانية، حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتحقيق الأمن الحيوي لتلك المشروعات.