كيف تُفرق بين صُداعي التوتر والجيوب الأنفية؟

تواصل – وكالات:

استعرض موقع هندي متخصص في الشؤون الطبية، أسباب وأعراض وطرق علاج نوعين من الصداع وهما صداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية.

وقال موقع ‘‘برايد سايد‘‘: ‘‘إن صداع التوتر هو الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، وتظهر أعراضه على شكل ألم وخفقان فى الرأس والإحساس بالضغط حول جبينك وشدة الألم تزداد من الصباح إلى المساء”.

وأوضح الموقع، أن أسباب صداع التوتر هي الإجهاد الشديد والتعب وألم في الرأس، والرقبة وضعف العمود الفقري، ويكون علاج هذا النوع من الصداع أحد أنواع المسكنات المناسبة في حال حدوث الصداع بشكل متكرر وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق ومحاولة ممارسة بعض التمرينات الرياضية.

ولفت إلى أن النوع الثاني هو صداع الجيوب الأنفية، يحدث بسبب التهاب الجيوب الأنفية وغالباً ما يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، وتورم في الوجه وشد في الرقبة وعظام الفخذ، وتكون أعراضه عبارة عن ضغط شديد وألم في الجبين بمنطقة الحاجبين وتحت العينين، والألم عادة يحدث عند تحريك الرأس بشكل حاد ويكون لديك أيضاً انسداد بالأنف والشعور بالتعب.

وذكر الموقع، أن علاج صداع الجيوب الأنفية، غالباً ما يكون من تلقاء نفسه، فإذا كان لديك حساسية من الممكن أخذ مضادات الهيستامين فقد تساعد فى علاج الجيوب الأنفية المسببة للصداع.