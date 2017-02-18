«الجارديان» تجارة الأسلحة العالمية تشهد طفرة.. والشرق الأوسط ضاعف من وارداته

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة ‘‘الجارديان” البريطانية: ‘‘إن تجارة الأسلحة العالمية شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الخمسة الماضية، ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة‘‘، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط ضاعف تقريبا وارداته من الأسلحة، وذلك وفقا لتقرير سنوي متعلق بمبيعات الأسلحة العالمية.

وذكر معهد أبحاث ستوكهولم للسلام الدولي اليوم الاثنين أن كمية كبيرة من الأسلحة بيعت بين 2012 و2016م عن أي فترة 5 سنوات أخرى منذ 1990م.

وتحدث التقرير، عن أن السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم بعد الهند، وزاد استيرادها بنسبة 212% وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكر التقرير، أن آسيا كانت المستقبل الرئيسي للأسلحة في العالم، وفي الوقت الذي تلقت فيه الهند معظم أسلحتها من روسيا، اعتمدت المملكة بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية.

وكشف التقرير، عن أن الولايات المتحدة وروسيا باعتا أكثر من نصف صادرات الأسلحة العالمية، وكانت الصين وفرنسا وألمانيا بين أكبر 5 مصدرين للسلاح.

وأشار إلى أن واردات الأسلحة القطرية، زادت بنسبة 245% خلال تلك الفترة، كما صاحب ارتفاع الطلب على السلاح في الشرق الأوسط انخفاضاً في أسعار النفط.

واعتبر التقرير، أن السعودية والإمارات وتركيا، هم المشترون الرئيسيون للأسلحة الأمريكية، كما أن المملكة كانت بشكل خاص سوقا مربحا لبريطانيا التي باعت للرياض نصف مبيعاتها من الأسلحة.