 «الإنذار المبكر» يتوقع هطول أمطار خفيفة على الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإنذار المبكر» يتوقع هطول أمطار خفيفة على الرياض

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«الإنذار المبكر» يتوقع هطول أمطار خفيفة على الرياض

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

نبَّه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة ‘‘الخرج‘‘ بالرياض.

ولفت الإنذار المبكر إلى أن الأمطار ستشمل مدن: الحريق، وحوطة بني تميم، والدلم، متوقعاً أن تنتهي هذه الحالة غداً الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً- بمشيئة الله.

وفي ذات السياق، نشر أستاذ الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور منصور المزروعي، خريطة بأمكان هطول الأمطار، متوقعاً أنها ستكون خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق عسير وجازان، والباحة، ومكة، والرياض.

 

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