لحظات مبكية.. «العودة» يستعرض مراسم دفن زوجته وذكرياته معها (فيديو)

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

ركز الداعية الدكتور سلمان العودة، في الحلقة العاشرة من برنامجه ‘‘وسم‘‘ على أبرز لقطات حياته مع زوجته ‘‘هيا السياري‘‘ وابنه ‘‘هشام” اللذين توفيا في حادث مروري الشهر الماضي، وبعضاً من رسومات زوجته وأعمالها المنزلية.

وعرض ‘‘العودة‘‘ في الحلقة التي نشرها على “يوتيوب” اللحظات التي مرّ بها عقب فقدان زوجته وابنه مروراً بأداء الصلاة عليهما ومراسم دفنهما ولقطات الوداع الأخيرة، كما عرض بعضاً من المواقف المشتركة مع زوجته وأولاده في التربية واللهو وكل شؤون الحياة، وكذلك رسوماتها والتي كان آخرها شجرة لم تنتهِ بعد من إكمالها.

ولفت ‘‘العودة‘‘ خلال الحلقة إلى الحالة التي وصل إليها أبناؤه عقب رحيل أمهم من شعورهم بالحزن، وعدم تصديقهم لما جرى لهم، لكنه تأمل في نهايته أن يتغير الأمر وتعود الحياة إلى طبيعتها بالنسبة لهم.