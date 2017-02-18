بعد تصديهم لهجوم حوثي.. ترقية استثنائية ومكافأة مالية لبواسل حرس الحدود

تواصل ـ الرياض:

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بترقية استثنائية لعدد من أفراد حرس الحدود، ومنحهم نوط الشجاعة، إضافة إلى شيك لكل منهم بمبلغ 100 ألف ريال.

من جهته، أعلن قائد حرس الحدود في جازان اللواء محيا بن عطاالله العتيبي، أن ذلك جاء تقديراً من القيادة الرشيدة لتصدي الأفراد لهجوم حوثي فاشل على نقطة الصرفح الخميس الماضي، وتكبيد المعتدين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقا لـ‘‘عكاظ‘‘.

وكانت قوات المرابطين من حرس الحدود، قد رصدت تحركات الميليشيات الحوثية باتجاه نقطة الصرفح الأمنية التابعة لحرس الحدود في مركز ضمد بقطاع الداير بمنطقة جازان، فسارعت إلى الرد على الهجوم المباغت للعدو، ونجحت في تكبيدهم خسائر فادحة، ومصادرة أسلحتهم دون وقوع أي إصابات في صفوف الجنود البواسل.