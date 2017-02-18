 كندا.. مجموعة مناهضة للمسلمين تحاول إرهاب المصلين بمسجد تورنتو | صحيفة تواصل الالكترونية

كندا.. مجموعة مناهضة للمسلمين تحاول إرهاب المصلين بمسجد تورنتو

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كندا.. مجموعة مناهضة للمسلمين تحاول إرهاب المصلين بمسجد تورنتو

تواصل- سامر محمد:

قال المجلس الوطني لمسلمي كندا: إنّ قيام مجموعة مناهضة للمسلمين بالتظاهر أمام مسجد مدينة تورنتو بكندا لإرهاب المُصلين أحدث قلقاً عميقاً خاصةً أنها جرت بعد شهر من قتل 6 مسلمين في مسجد بمدينة كيبيك، معتبراً ما بدر من هذه المجموعة محاولة واضحة لترهيب مسلمي المدينة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرون يحملون لافتات تحمل شعارات مناهضة للمسلمين أثناء دخول المسلمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد.

وذكرت شرطة تورنتو أنها تلقّت اتصالات من مجموعة غاضبة علِمت بالمظاهرة في الإعلام، إلا أنها لم تتلقّ في الوقت ذاته حتى بعد ظهر السبت الماضي أي شكوى رسمية. وتأتي المظاهرة مُتزامنةً مع مناقشة البرلمان لمقترح يدين “الإسلاموفوبيا” والتمييز العنصري.

 

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