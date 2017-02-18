«خيرية خميس مشيط» تعتمد خطتها الاستراتيجية وتستعرض إنجازاتها

تواصل – علي آل هاشم:

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط اجتماعه السادس، وذلك يوم 10/5/1438هـ بمقر إدارة الجمعية، وقد ناقش المجلس المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، ومنها اعتماد الخطة الاستراتيجية والمشاركات الخارجية، وعدد من المواضيع المدرجة.

وأوضح رئيس المجلس الشيخ سعد العمري بأن الجمعية ولله الحمد تخطو خطواتها بثبات، وتقدم خدماتها للمستفيدين والمجتمع بشكل احترافي؛ وهذا يعود بفضل الله ثمَّ بتكاتف أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الذي لهم دور كبير في نهضة الجمعية وتطورها؛ لما يقدمونه من خدمة جليلة وتعاون رائع.

وأضاف أنه خلال شهر ربيع الآخر الماضي نفذت الجمعية عدداً من المشاريع المهمة منها توزيع السلال الغذائية والتي بلغ عددها 2350 سلة غذائية وقد وزعت أيضاً على إخواننا النازحين من اليمن.

هذا بالإضافة إلى سقيا الماء على عدد من مساجد المحافظة، وتنفيذ مشروع حفظ النعمة الذي كان له الأثر الكبير في حفظ كثير من النعم في الزواجات والمناسبات، وكسوة الشتاء حيث وزَّعت الجمعية عدد (300) من الدفايات، وعدد (320) من البطانيات، وعدداً من الملابس الشتوية لمعظم المستفيدين، وكذلك مشروع الأثاث المستخدم، وتوزيعه على بعض المستفيدين من الجمعية الخيرية.

وكشف العمري أن الجمعية تقوم، هذه الأيام، باستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في حساب المواطن مجاناً، وسوف تدشن الجمعية خلال الأيام القادمة بإذن الله أحد المشروعات المهمَّة في مسيرة الجمعية والذي سيعود نفعه على الجمعية ومستفيديها بإذن الله.