«حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

صحَّح برنامج حساب المواطن المعلومات المغلوطة والمتداولة بشأن آلية عمله، والمُتمثِّلة في 5 نقاط شائعة والتي تُعتبر في الوقت ذاته خاطئة.

وقال “البرنامج”: إنَّ المتزوج الساكن مع رب الأسرة في نفس السكن لا يجب عليه إثبات استقلاليته، وأن قيمة البدل مُتغيِّرة، وستخضع للمراجعة كُل 3 أشهر.

ونفى “البرنامج” وجود تطبيق رسمي لـ”حساب المواطن”، مؤكداً في الوقت ذاته أن البوابة الإلكترونية تُعد القناة الوحيدة للتسجيل عبر الرابط: “ca.gov.sa“، وأنه يتعيَّن على المُتقدِّم الإفصاح عن إجمالي الراتب مع البدلات والعلاوات الثابتة والمتغيِّرة.