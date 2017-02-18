 «حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله | صحيفة تواصل الالكترونية

«حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله

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«حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله

 

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

صحَّح برنامج حساب المواطن المعلومات المغلوطة والمتداولة بشأن آلية عمله، والمُتمثِّلة في 5 نقاط شائعة والتي تُعتبر في الوقت ذاته خاطئة.

وقال “البرنامج”: إنَّ المتزوج الساكن مع رب الأسرة في نفس السكن لا يجب عليه إثبات استقلاليته، وأن قيمة البدل مُتغيِّرة، وستخضع للمراجعة كُل 3 أشهر.

ونفى “البرنامج” وجود تطبيق رسمي لـ”حساب المواطن”، مؤكداً في الوقت ذاته أن البوابة الإلكترونية تُعد القناة الوحيدة للتسجيل عبر الرابط: “ca.gov.sa“، وأنه يتعيَّن على المُتقدِّم الإفصاح عن إجمالي الراتب مع البدلات والعلاوات الثابتة والمتغيِّرة.

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