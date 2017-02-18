 «كلاب بوليسية» تُشارك في البحث عن مفقودة «وادي الحاير» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«كلاب بوليسية» تُشارك في البحث عن مفقودة «وادي الحاير» (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

استخدمت فِرَق الدفاع المدني، لأول مرة، الكلاب البوليسية في أعمال البحث عن مفقودة وادي الحاير التي اختفت أثناء خروجها مع ذويها في نزهة برية يوم الثلاثاء الماضي.

كما استخدمت فِرَق الدفاع المدني عشرات الآليات، بمشاركة قرابة ٢٠٠ فرد متخصص في البحث والإنقاذ، في حضور مدير عام الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي.

وشاركت، ولأول مرة، وحدة وسائل البحث المتنقلة، عبر الكلاب البوليسية المدربة، في أعمال البحث المتواصلة للعثور على المفقودة، حيث ظهرت الكلاب في مقطع فيديو، وهي تنتشر في الوادي بحثاً عنها.

شاهد ايضا

«نيويورك تايمز»: إيران تقمع مظاهرات الأحوازيين المطالبين بحقوقهم

«نيويورك تايمز»: إيران تقمع مظاهرات الأحوازيين المطالبين بحقوقهم

«حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله

«حساب المواطن» يُصحِّح المعلومات الخاطئة بشأن آلية عمله

«العصيمي»: صفحة خاصة للإجابة على استفسارات «حساب المواطن» (فيديو)

«العصيمي»: صفحة خاصة للإجابة على استفسارات «حساب المواطن» (فيديو)

المملكة تُنعش الاقتصاد اليمني بملياري دولار

المملكة تُنعش الاقتصاد اليمني بملياري دولار

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>