«كلاب بوليسية» تُشارك في البحث عن مفقودة «وادي الحاير» (فيديو)

تواصل – الرياض:

استخدمت فِرَق الدفاع المدني، لأول مرة، الكلاب البوليسية في أعمال البحث عن مفقودة وادي الحاير التي اختفت أثناء خروجها مع ذويها في نزهة برية يوم الثلاثاء الماضي.

كما استخدمت فِرَق الدفاع المدني عشرات الآليات، بمشاركة قرابة ٢٠٠ فرد متخصص في البحث والإنقاذ، في حضور مدير عام الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي.

وشاركت، ولأول مرة، وحدة وسائل البحث المتنقلة، عبر الكلاب البوليسية المدربة، في أعمال البحث المتواصلة للعثور على المفقودة، حيث ظهرت الكلاب في مقطع فيديو، وهي تنتشر في الوادي بحثاً عنها.