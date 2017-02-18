 جازان.. جموع المصلين تُشيِّع جثمان شهيد الواجب الجندي أول «عتودي» | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. جموع المصلين تُشيِّع جثمان شهيد الواجب الجندي أول «عتودي»

0
جازان.. جموع المصلين تُشيِّع جثمان شهيد الواجب الجندي أول «عتودي»

تواصل – واس:

أدَّت جموع المصلين في محافظة الدرب بمنطقة جازان، اليوم، صلاة الميت على الجندي أول أحمد بن ناصر ملفي عتودي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وذلك بجامع العرق بمركز عتود بالمحافظة.

وتقدم المصلين محافظُ الدرب حسن بن عبدالله أبوشرحة، وعددٌ من ضباط القوات المسلحة، وزملاءُ وأقارب الشهيد. وعقب الصلاة قدم محافظ الدرب تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لوالد الشهيد وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

شاهد ايضا

فرق ميدانية للتأكد من جاهزية شبكات تصريف السيول بـ«مكة»

فرق ميدانية للتأكد من جاهزية شبكات تصريف السيول بـ«مكة»

ضبط منزل تديره عمالة مخالفة لإعداد الوجبات الغذائية بـ«الرياض»

ضبط منزل تديره عمالة مخالفة لإعداد الوجبات الغذائية بـ«الرياض»

أمير عسير يُكرِّم طالبَيْن موهوبَيْن حصلا على مراكز عالمية متقدمة

أمير عسير يُكرِّم طالبَيْن موهوبَيْن حصلا على مراكز عالمية متقدمة

محافظ ينبع يُوجِّه بإيصال المياه المحلَّاة إلى منزل الشهيد سعد المحياوي

محافظ ينبع يُوجِّه بإيصال المياه المحلَّاة إلى منزل الشهيد سعد المحياوي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>