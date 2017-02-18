 ضبط منزل تديره عمالة مخالفة لإعداد الوجبات الغذائية بـ«الرياض» | صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط منزل تديره عمالة مخالفة لإعداد الوجبات الغذائية بـ«الرياض»

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ضبط منزل تديره عمالة مخالفة لإعداد الوجبات الغذائية بـ«الرياض»

تواصل – الرياض:

ضبطت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة الرياض ممثَّلة في بلدية المعذر الفرعية، منزلاً شعبياً بحي أم الحمام الغربي تديره عمالة وافدة، لا تحمل شهادات صحية لإعداد الوجبات الغذائية بشكل مخالف وفي بيئة غير صحية.

وأوضح رئيس بلدية المعذر المهندس مشعل السالم، أن الفِرَق الرقابية ضبطت ثلاثة من العمالة الوافدة في منزل شعبي مخالف بحي أم الحمام لإعداد الوجبات الغذائية، ولا تتوفر الاشتراطات الصحية والنظامية في ذلك الموقع.

وأضاف السالم أنه تم ضبط ٢٣٠٠ قطعة من المعدات المستخدمة للإعداد، و٦٠٠ كيلوجرام من المواد الغذائية والمواد الخام، و٥٠٠ وجبة جاهزة للبيع.

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