 الحكومة اليمنية: ماضون لتحرير المناطق من ‏الانقلابيين.. والشعب سيحتفل قريباً في صنعاء | صحيفة تواصل الالكترونية

الحكومة اليمنية: ماضون لتحرير المناطق من ‏الانقلابيين.. والشعب سيحتفل قريباً في صنعاء

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الحكومة اليمنية: ماضون لتحرير المناطق من ‏الانقلابيين.. والشعب سيحتفل قريباً في صنعاء

تواصل – واس:

أكَّد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية ‏والتأمينات عبدالعزيز جباري، أن الحكومة اليمنية مستمرة في دحر ‏ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، واستعادة جميع المناطق الواقعة ‏تحت نفوذهم.‏

وأشار جباري خلال زيارة له اليوم لمديرية نهم شرق ‏صنعاء، إلى أن الشعب اليمني سيحتفل قريباً في العاصمة صنعاء، ‏وأن الانقلاب إلى زوال طال الوقت أم قصر، وتفقد جباري خلال زيارته عدداً من الجبهات ومخيمات ‏النازحين بالمناطق المحررة بمحافظة صنعاء.‏

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحقق انتصارات ‏كبيرة في كل الجبهات، وتعمل بكل إمكاناتها لتحمل مسؤوليتها ‏تجاه الشعب اليمني، داعياً الجهات الحكومية، والمنظمات ‏الدولية والإقليمية؛ للقيام بدورها تجاه النازحين والتخفيف من ‏معاناتهم.‏

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