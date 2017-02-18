الحكومة اليمنية: ماضون لتحرير المناطق من ‏الانقلابيين.. والشعب سيحتفل قريباً في صنعاء

تواصل – واس:
أكَّد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري، أن الحكومة اليمنية مستمرة في دحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، واستعادة جميع المناطق الواقعة تحت نفوذهم.
وأشار جباري خلال زيارة له اليوم لمديرية نهم شرق صنعاء، إلى أن الشعب اليمني سيحتفل قريباً في العاصمة صنعاء، وأن الانقلاب إلى زوال طال الوقت أم قصر، وتفقد جباري خلال زيارته عدداً من الجبهات ومخيمات النازحين بالمناطق المحررة بمحافظة صنعاء.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحقق انتصارات كبيرة في كل الجبهات، وتعمل بكل إمكاناتها لتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، داعياً الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والإقليمية؛ للقيام بدورها تجاه النازحين والتخفيف من معاناتهم.