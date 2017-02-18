لهذه الأسباب.. ينام البعض بأعين نصف مفتوحة

تواصل – وكالات:

ينام بعض الأشخاص في وضعيات غريبة، فهناك الكثير من الأشياء الغريبة التي تحدث خلال عملية النوم في جسم الإنسان، لكن لا يشعر بها الشخص، إلا في حالة أن يخبره بها أحد عند استيقاظه، بينها النوم بأعين نصف مفتوحة، وفي بعض الأحيان يكون الفم مفتوحاً.

إن حدث هذا الأمر بشكل دائم ومتكرر، فهذا يعني أن هناك شيئاً غير طبيعي يحدث داخل الجسم، ويؤثر على صحة الفرد بطريقة أو بأخرى، تُسمَّى هذه الحالة العين الأرنبية الليلية “Nocturnal lagophthalmos“، وهي عدم القدرة على إغلاق الجفن تماماً.

وهناك عدة أسباب تفسر حالة النوم بأعين مفتوحة منها:

الإصابة بالسكتات الدماغية.

الصدمات النفسية.

العمليات التجميلية.

الأمراض الجلدية مثل مرض السماك.

شلل العصب الوجهي، وشلل الوجه النصفي.

مرض الغدة الدرقية.

خلل في عصب العين.

كما قد تنتقل بالوراثة.

وقد تتسبب بعض الأحلام والكوابيس في فتح العين أثناء النوم.

الأعراض والعلاج:

قد لا يؤثر ذلك على نوم البعض، فيمكن ارتداء قناع النوم والذي قد يساهم في الحصول على نوم مريح. حصول هذا الأمر على المدى الطويل قد يؤدي إلى جفاف العين وهو أمر خطير.

إن لاحظت أنك تستيقظ متعباً حتى بعد أن تنام لمدة كافية، دع من حولك يتابعون طريقة نومك فيما إذا كنت تنام بعين مفتوحة بشكل متكرر، يمكنك بعدها متابعة الحالة مع طبيب مختص، والذي قد يصف قطرة تحافظ على العين والجفون رطبة. وقد تتطلب بعض الحالات إجراء عمليات جراحية.