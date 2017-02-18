الرياض.. الإيقاع بـ 13 إثيوبيا سلبوا مليون ريال من مواطنين ومقيمين

تواصل – بدر العبدالرحمن:

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه إلحاقا للإيضاح الصادر بتاريخ 12-5 -1438 المتضمن ضبط جانيين من الجنسية الإثيوبية مخالفان لنظام الاقامة، أقرا بتعقب أحد المواطنين بعد خروجه من أحد البنوك وسلبه عن سابق إصرار وترصد، وتهديده بسلاح أبيض وارتكاب الفرار إلى جهة غير معلومة.

وأضاف، عليه فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، إلى تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، مما أسفر -بتوفيق من الله- من الإيقاع بالمتهمين، فضلا عن ضبط أحد عشر متهما من بني جلدتهما، في العقدين الثالث و الرابع من العمر، مخالفين لنظام الإقامة، في كمائن محكمة.

وأوضح متحدث شرطة الرياض، أن جميع المتهمين أقروا بصلتهم بما يربو عن أحد عشرة واقعة سلب، تعرض لها مواطنين أو مقيمين تحت تهديد السلاح الأبيض، متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، إذ بلغت جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مليون ومائه وخمسون ألف ريال كما أقروا باستئجار مركبات بطريقة غير نظامية استخدموها في تعقب المجني عليهم.

وبين، أنه تم ايقافهم رهن التوسع في التحقيق معهم، لتحديد صلتهم بالبلاغات الأخرى المقيدة ضد مجهول والتعميم عن أوصافهم واسلوبهم الإجرامي على كافة شرط مناطق المملكة، و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم.