وزير العدل يُشكِّل فريقاً لمكافحة الفساد

تواصل – واس:

أقرَّ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تشكيل فريق عمل في الوزارة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ لتنفيذ التزامات الوزارة ومهامها في هذا الملف، بما في ذلك التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ‘‘نزاهة‘‘ للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

ووفقاً للقرار الصادر عن وزير العدل، يتولى الفريق 6 مهام، منها: الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الصادرة من المنظمات الدولية، وتقديمها للهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ‘‘نزاهة‘ بحسب الاختصاص.

وأوضحت الوزارة، أن فريق العمل مسؤول عن تنفيذ ما يخصّ وزارة العدل في خطة مجموعة العشرين لمكافحة الفساد الموجَّهة لأعمال فريق عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد (ACWG G20)، وكذلك إبراز جهود الوزارة في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة.

ومن المنتظر أن يُصدر الفريق دليلاً إرشاديّاً في مجال مكافحة الفساد في وزارة العدل، يشتمل على التعريف بهذه الجريمة، وتوضيح الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، ودور وزارة العدل والجهات القضائية في مكافحة جرائم الفساد، وإبراز آلية عمل الجهات الرقابية في الوزارة، ونشر بيان إحصائي بالأحكام الصادرة في قضايا جرائم الفساد وأنواعها.

ويُناط بفريق حماية النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة العدل، إعداد الردود اللازمة في هذا الشأن، سواء لوسائل الإعلام المحلية، أو الدولية، أو أي جهة أخرى، كما يمثل الفريق الوزارة في الاجتماعات الخاصة بمجال مكافحة الفساد داخليّاً ودوليّاً.