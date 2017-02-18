صحيفة هندية: زيادة طلبات الهنود على أداء فريضة الحج هذا العام

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة ‘‘تايمز أوف إنديا‘‘ الهندية: “إن أعداد الطلبات المقدمة من الهنود لأداء فريضة الحج ترتفع منذ العام الماضي”، مؤكدة أنه في 2016م تقدم 4600 شخص بطلبات لأداء الفريضة، وفي هذا العام تقدم 4694 لأداء الفريضة حتى الآن في ولاية ‘‘أوتار أخاند‘‘ وحدها.

وأضافت: أن طلبات الحج في الولاية تشهد ارتفاعاً منذ إعلان المملكة زيادة حصة حجاج الهند هذا العام بنحو 34500 حاج إضافي عن العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الحج في الولاية: أن الأفضلية تُعْطَى للطلبات المقدمة من كبار السن فوق 70 عاماً، وحتى الآن تقدم منهم 368 شخصاً لأداء الفريضة هذا العام.