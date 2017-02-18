أمير عسير يُكرِّم طالبَيْن موهوبَيْن حصلا على مراكز عالمية متقدمة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، اليوم، الطالب عبدالملك الأسمري من ابتدائية التحفيظ بأبها؛ بمناسبة حصوله على المركز الثالث عالميّاً في الرياضيات الذهنية، والطالب عبدالعزيز الشهراني من ثانوية أبها الأولى؛ بمناسبة حصوله على المركز الرابع عالميّاً في العلوم.

حضر التكريم مدير عام التعليم جلوي آل كركمان، ومدير إدارة الموهوبين علي ناصر، ومدير العلاقات العامة أحمد عائض آل مفرح، وثمَّن آل كركمان لسمو أمير عسير رعايته ودعمه للموهوبين ولبرامج التعليم في المنطقة.