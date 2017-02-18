 «نزاهة» تُحقِّق في إجازات مرضية مخالفة بأحد مراكز القطيف الصحية | صحيفة تواصل الالكترونية

«نزاهة» تُحقِّق في إجازات مرضية مخالفة بأحد مراكز القطيف الصحية

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«نزاهة» تُحقِّق في إجازات مرضية مخالفة بأحد مراكز القطيف الصحية

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر تلقِّي الهيئة العامة لمكافحة الفساد ‘‘نزاهة‘‘ بلاغاً بوجود مخالفات وتجاوزات في منح إجازات مرضية لمواطنين من أحد المراكز الصحية في بلدة القديح بمحافظة القطيف.

وأكَّدت المصادر، أن نزاهة شرعت في التحقيق في البلاغ المقدم، فيما لم تتضح النتائج الأولية التي توصلت إليها الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لـ‘‘الشرق‘‘.

تجدر الإشارة إلى أن “نزاهة” تعتبر التقارير الطبية المستخرجة للموظفين والعاملين؛ بهدف الغياب دون حاجة فعلية فساداً وتزويراً، حيث أكَّدت في بيان صحفي سابق لها بأنها تلقَّت العديد من البلاغات عن ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية، التي تقوم بعض المستشفيات والمراكز الصحية بإعطائها لموظفين، تتضمن منحهم إجازات مرضية غير مستحقة، كما تابعت الهيئة ما يدور في الأوساط الاجتماعية، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من شيوع لهذا الأمر واستسهال الناس له، حتى غدا ظاهرة واضحة، ووسيلة سهلة للغياب والتخلف عن الأعمال، لا سيمَّا في أوساط الموظفين الحكوميين رجالاً ونساءً.

وبيَّنت بأن شيوع مثل هذه الظاهرة له آثار خطيرة، وانعكاسات سلبية على السلوك الاجتماعي، وعلى العمل الحكومي، من حيث التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، والنيل من سمعة الوظيفة العامة، وأخلاقيات الطب ونزاهة الطبيب.

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