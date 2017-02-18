«ولي العهد» يطَّلع على آخر استعدادات وكالة وزارة الداخلية لموسم الحج

تواصل – الرياض:

اطَّلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – على استعدادات وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، لموسم حج هذا العام 1438هـ.

ورأس ولي العهد اجتماعاً بمكتبه بديوان وزارة الداخلية، شاهد من خلاله عرضاً لمشروعات برنامج شبكة الألياف البصرية الخاصة بالوزارة، التي ستربط الرياض بمكة والمشاعر المقدسة، وتغطية مشعر منى ومزدلفة وعرفة، بكاميرات المراقبة عالية الدقة، بجانب تطبيقات شبكة الاتصال اللاسلكي عالي السرعة؛ لدعم مهام القطاعات الأمنية والخدمية المشاركة بخطط موسم الحج لراحة ضيوف الرحمن، وتقديم أعلى الخدمات الأمنية.

واستمع ولي العهد لشرح عن أحدث تقنيات الاتصال الأمني الموحَّد لمشروعات شبكات الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة ‘‘الجيل الرابع‘‘ التي تساعد في حماية رجل الأمن أثناء تأدية عمله، وما تُمثِّله من نقلة نوعية للوزارة عبر استخدام أنظمة حديثة لمرونة تبادل المعلومات الحية، وتقديم اتصالات متنقِّلة للصوت وبيانات بسرعة عالية وسرية وأمان، ترفع كفاءة قيام الجهات الأمنية بمهامها خلال مواسم الحج والعمرة والعمل الأمني اليومي.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان.