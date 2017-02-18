المدينة.. تنفيذ فرضيات التمرين التعبوي للقطاعات الأمنية «وطن 87» (صور)

تواصل – واس:

نفّدت قوات الأمن الخاصة فرضياتها في اليوم السادس ضمن التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية (وطن 87 )، وذلك بالاشتراك مع القطاعات الأمنية السعودية الأخرى، بمدينة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بقوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة.

واستمراراً لعمليات التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية وطن 87، نفذت قوات الأمن الخاصة باستخدام أسلحة واليات جديدة وتخصصية ومجموعات محترفه من مقاتلي قوة العمليات الخاصة وقوة الأمن المدرعة وقوة أبطال وإزالة المتفجرات وفرق الدعم اللوجستي، بالاشتراك مع طيران الأمن مجموعة من السيناريوهات المعدة خصيصا لتحاكي الواقع لفرضيات مكافحة العمليات الإرهابية المحتملة والتعامل مع الفئات الضالة في الظروف الطبيعية المتنوعة وفي أماكن وبيئات مختلفة، وتكللت هذه العمليات بنجاح كبير وسرعة فائقة ودقه متناهية بالتنفيذ والتطبيق والتي حققت درجات عالية من النجاح وفق المعايير العالمية.