مصادر: تنفيذ صفقة عقارية كُبرى بـ 1.3 مليار في الرياض

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطَّلعة عن تنفيذ صفقة عقارية كُبرى بـ 1.3 مليار ريال، خاصّة بأرض تقع في حي القيروان شمال الرياض، بمساحة تصل إلى مليوني متر مربع.

وبيَّنت المصادر، أن المشتري هي مجموعة ‘‘عجلان وإخوانه‘‘ والبائع هو ورثة إحدى الشخصيات الاعتبارية، وتُعد ثاني صفقة بين المجموعة والورثة بالعاصمة، حيث تمَّ قبل عامين شراء أرض ملاصقة للأرض الجديدة بمساحة مليون متر مربع؛ وبالتالي تكون مساحة الأرضين 3 ملايين متر مربع بحسب صحيفة ‘‘مال‘‘.

وذكرت مصادر قريبة من منفذي الصفقة، أنه سيتم تطوير الأرض كبنية تحتية، على أن يُقام عليها مشروع سكني وتجاري، ويُتاح لشركات التطوير العقاري إمكانية الدخول في تطوير الأرض، فيما تتولى مجموعة عجلان وإخوانه تطوير 25% من المشروع.

وتوقَّعت المصادر الانتهاء من البنية التحتية للأرض القديمة خلال 3 – 4 أشهر المقبلة، مُتطرِّقةً إلى أن هناك اتفاقياتٍ مبدئية مع بعض المطوِّرين العقاريين بشأن إمكانية تطوير الأرض.