ضبط 6 مواطنين تورطوا في قتل شاب إثر مشاجرة جماعية بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط ستة مواطنين متورطين في قتل شاب بالعقد الثاني من العمر بسلاح ناري، أثناء مشاجرة جماعية نشبت فيما بينهم.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم الأحد، أن بلاغاً ورد لمركز شرطة النسيم أمس السبت من أحد الوافدين، يفيد بمشاهدته مشاجرة جماعية وسماعه صوت طلق ناري.

وأكد الميمان، أن الجهة المختصة انتقلت على الفور إلى مسرح الحادث، حيث وجد مواطن في العقد الثاني من العمر مصاباً بطلق ناري، وجرى إسعافه بواسطة الهلال الأحمر، إلا أنه توفي فور وصوله المستشفى.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه بإجراء الصفة التشريحية له من قبل الطبيب الشرعي، تبين إصابته بعيار ناري أسفل الظهر نافذ، وجرح قطعي أعلى الحاجب، وبمعاينة مسرح الحادث من قبل المختصين في الأدلة الجنائية، عثر على ظرف فارغ لسلاح من نوع رشاش، تم تحريزه ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً.

وقال الناطق الإعلامي إنه: “إشارة لأهمية البلاغ، فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت لتحديد الاشتباه في ستة أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر”.

وأضاف أن الدلائل أشارت إلى صلتهم بالحادثة، وبضبطهم ومناقشتهم جميعاً أقروا باشتراكهم في مشاجرة جماعية مع مجموعة من الأشخاص لخلاف سابق بينهم، نتج عنها إصابة أحد أطراف الشجار بعد قيام أحدهم بإطلاق النار عليه والهرب وإخفاء السلاح المستخدم في منزله، حيث قام رجال الأمن بضبط السلاح واتضح بأنه غير مرخص”.

وأكد الميمان أنه تم التحفظ على الجناة وتحريز سلاح الجريمة، وجرى إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.