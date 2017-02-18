تعليقاً على أضرار الأمطار.. أمير الشرقية: لا نُبرّر الأخطاء والاعتذار واجب

تواصل – الدمام:

اعتذر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، لأبناء “الشرقية” جراء الأمطار التي شهدتها مؤخراً وما ترتب عليها من أضرار، مؤكداً وضع حلول مُلائمة ومحاسبة المقصرين دون تبرير للأخطاء.

وقال خلال اجتماع بمكتبه في ديوان الإمارة ظهر اليوم مع عدد من مسؤولي المنطقة: “أحببت أن أبتدئ هذا الاجتماع بوضوح شديد للجميع، أن هذا الاجتماع ليس للتبرير أو الاعتذار وإن كان هناك أمر يوجب الاعتذار فنحن أولى بأن نعتذر”.

وأضاف: “نحمد الله كثيراً على أما أنعم به على منطقتنا من الغيث وهو أمر يُشكر ندعو الله أن ينفع به البلاد والعباد، ونحمد الله لم يكن هناك أي إصابات في أي مكان في المنطقة هذه من نعم الله التي يجب أن نشكرها”.

وتابع أمير الشرقية: “الحقيقة المواطن دائماً على حق، والمواطن له أيضاً الحق أن يعرف، اجتمعنا هذا اليوم ليس للتبرير، بل بالعكس اجتماع اليوم لمعرفة تفاصيل الأمور”.

وأردف أمير الشرقية: “نحن نعرف أنه كان هناك كمية هائلة من الأمطار، ونعرف أيضاً أنه كانت هناك بعض الأضرار، وهذا الاجتماع يمثل جميع الجهات المعنية وبالتالي سنستمع للجميع لنعلم ماذا حدث، ونُبلغ إخواننا وأبنائنا المواطنين بكل ما يهمهم، وسننظر للأمور التي فيها قصور وما الجهة المسؤولة عنها، وستوضع الحلول الملائمة لعلاجها، وأيضاً سنقدم الشكر الجزيل للجهات التي كان لها دور بالغ ومساهمة كبيرة في رفع الضرر، فكما نلوم نود أن نشكر”.

واختتم حديثه “أديت القسم أن أكون مخلصاً لوطني وللعمل على خدمة المواطن والمقيم في هذا البلد، وسأتحمل المسؤولية عن كل ما حدث ويحدث في هذه المنطقة”.