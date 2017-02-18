الرياض.. عملية جراحية ناجحة تنقذ شاباً من العمى

تواصل ـ خالد العبدلله:

نجح فريق طبي في مستشفى الإيمان العام بالرياض بقيادة الدكتور نواف العنزي استشاري طب وجراحة العيون، في إجراء عملية نادرة ودقيقة في العيون تجرى لأول مرّة بالمستشفى لشاب عشريني يعاني من ماء أزرق شديد كاد أن يتسبّب في إصابته بالعمى.

وأُجريت العملية لتوسيع قناة شليم التي تبلغ نحو ٠،١ ملم حول العين، حيثُ يُسمى هذه النوع من العمليات بـ”السكايرستومي العميق الغير خارق” والتي تكلّلت بالنجاح ولله الحمد، حيثُ تُعد إضافة لقسم العيون بالمستشفى الذي طُوّر وجُهّز بأحدث أجهزة الكشف والتشخيص لمثل هذه الحالات.