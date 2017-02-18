عصابة تسرق مصنعاً وتسلب عمالة بـ«سلي الرياض» (فيديو)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أظهر مقطع فيديو، عصابة من خمسة أشخاص قاموا بسرقة مصنع شرق الرياض ونهبوا 12 ألف ريال كانت بداخله، كما قاموا بسلب العمال أثناء وجودهم داخل سيارة دينا كانت متوقفة أمام باب المصنع.

وقال رائد الشهراني مالك المصنع الذي يقع في حي السلي في الرياض، عبر جوال المواطن الصحفي، إن الحادثة وقعت في ليلة الجمعة الماضية، داعياً كل من يملك معلومات عن هؤلاء اللصوص التقدم بها للجهات المعنية للقبض عليهم.

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