«التدريب التقني» تحدد التخصصات الأكثر طلباً لشركات القطاع الخاص

تواصل – الرياض:

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن أكثر التخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص في مجال التدريب على رأس العمل هي: التقنية الكهربائية، وتقنية الإنتاج، وتقنية السيارات، وتقنية الحاسب والاتصالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن عدد متدربي الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمستفيدين من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، بلغ 9244 متدرباً ضمن برامج التدريب على رأس العمل المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن برنامج التدريب على رأس العمل هو أحد البرامج التي تنفذها المؤسسة بناءً على طلب واحتياج القطاع الخاص عبر عقد اتفاقيات تدريب منته بالتوظيف مع الشركات الراغبة في استقطاب وتوظيف المواطنين من خلال برامج تدريب متخصصة تخدم احتياج تلك الشركات.

وأكد العتيبي أن المؤسسة تهدف من هذا البرنامج الإسهام في توظيف المتدربين بعد تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، وهو ما يضمن للمنشأة أيضاً استقطاب كوادر وطنية تمّ تأهيلها وفق الاحتياج الفعلي للمنشأة.