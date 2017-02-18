مواطن يُوثّق لـ«تواصل» لهو طالبات على سطح مدرسة بجدة (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

وثّق مواطن مقطع فيديو، يُظهر إهمال مدرسة بنات حرة المجاهدين في منطقة بحرة شرق جدة، بترك الطالبات يلعبن على سطح المبنى في مشهد يُعرّض حياتهن للخطر.

وقال المواطن في رسالته عبر جوال المواطن الصحفي: “طالبات يلهين فوق سطح المدرسة، لا حسيب ولا رقيب”.

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