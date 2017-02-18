 مواطن يُوثّق لـ«تواصل» لهو طالبات على سطح مدرسة بجدة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يُوثّق لـ«تواصل» لهو طالبات على سطح مدرسة بجدة (فيديو)

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تواصل – سعود الخالد:

وثّق مواطن مقطع فيديو، يُظهر إهمال مدرسة بنات حرة المجاهدين في منطقة بحرة شرق جدة، بترك الطالبات يلعبن على سطح المبنى في مشهد يُعرّض حياتهن للخطر.

وقال المواطن في رسالته عبر جوال المواطن الصحفي: “طالبات يلهين فوق سطح المدرسة، لا حسيب ولا رقيب”.

شاركونا في تحرير المواد الصحفي بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي” وسيتم نشر أي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

 

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