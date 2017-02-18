أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الخميس الموافق 22 جمادى الأولى 1438هـ، عدد من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في عدد من المساجد والجوامع بمناطق المملكة بمشيئة الله.

درسان لـ« الخضير» بمسجدي «الخرقي والطيار» بالرياض

يُقدّم الشيخ عبدالكريم الخضير درسين بالرياض أحدهما عن تفسير ابن كثير بعد صلاة المغرب بمسجد الخرقي ، والثاني حول أضواء البيان بعد صلاة العشاء بمسجد الطيار.

شرح «العقيدة التدمرية».. درس لـ«الشبل» بجامع الراجحي

يشرح الشيخ علي الشبل، العقيدة التدمرية ضمن درسه الأسبوعي في جامع الراجحي بحي الجزيرة مخرج 15 وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الراجحي بحي الجزيرة.

محاضرتان لـ«الخنين والشايع» بـ «راجحي الجزيرة»

‏يُقدّم الشيخان ناصر الخنين وعبدالعزيز الشايع، درسين علميين في مسجد الراجحي بحي الجزيرة بالرياض، حيث يقدم الخنين، “وقفات مع النظم القرآني لآيات الجهاد”، بينما يُقدِّم الشايع “تنمية الملكة الحديثية” بعد صلاة العشاء بـ (قاعة التدريب).

«المحمود» يشرح «كتاب الإيمان» لـ«شيخ الإسلام » بجامع العواد

يقدم الشيخ عبد الرحمن المحمود، شرحاً في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وذلك بعد صلاة المغرب في جامع العواد بحي السلام.

«مجالس تفسير القرآن ».. درس لـ «الغفيص»

يقدم الشيخ يوسف الغفيص في جامع عثمان بحي الوادي بالرياض درس “الروض المربع” بعد صلاة المغرب و”مجالس تفسير القرآن” بين الآذان وإقامة صلاة العشاء، فيما يقدم “العبودية والأمالي الأصولية”، بعد العشاء.

درس في التفسير لـ«آل حسين» بعرقة

يُقدِّم الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الحكمة ال حسين، درسه الأسبوعي في التفسير بعد صلاة المغرب في جامع الطيار بعرقة.

«بلوغ المرام»..درس لـ«التويجري» بـ«ديربي الرياض»

يُقدّم الشيخ عبدالله حمود التويجري درساً علمياً في كتاب «بلوغ المرام»، وقراءة في صحيح البخاري بعد صلاة المغرب، ودرسا في الأدب المفرد بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء بجامع الدريبي بحي الغدير في الرياض.

«مفهوم الأمن في الإسلام» محاضرة ينظمها تعاوني العالية بجازان

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان محاضرة دعوية تحت عنوان “مفهوم الأمن في الإسلام‘‘ يلقيها علي بن زيد المدخلي وذلك بجامع محسن جبران بالعالية، وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والفعاليات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.

«أهمية القدوة»..محاضرة لـ «الرفاعي» بجدة

يقدم الشيخ سلطان الرفاعي بجامع السلام بجدة محاضرة بعنوان (أهمية القدوة)، ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شرق جدة بعد صلاة العشاء بجامع السلام حي الأجاويد.