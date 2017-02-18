الأرصاد: توقعات برياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة تمتد إلى منطقة نجران، كما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة تبوك، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة ولا يُستبعد تكون الصقيع على المناطق الشمالية.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.