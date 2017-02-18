 «العمل»: تكشف عن خطة للتوظيف في «القطاع الثالث» قريبا | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: تكشف عن خطة للتوظيف في «القطاع الثالث» قريبا

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«العمل»: تكشف عن خطة للتوظيف في «القطاع الثالث» قريبا

تواصل – الرياض:

قال عضو مجلس الشورى، عبدالله الخالدي: ‘‘إن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، طالبت بزيادة عدد الوظائف وتمكين المرأة وتوظيفها في القطاع الثالث ‘‘القطاع غير الربحي‘‘ ورفد سوق العمل بالشباب، وذلك خلال اجتماعها مع نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان‘‘.

وأوضح الخالدي، أن الحميدان كشف للشورى وجود خطة وتوجه من قبل الوزارة لتفعيل الوظائف في القطاع الثالث، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، وسيعلن عنها قريباً، وفقاً لـ ‘‘عكاظ‘‘.

وفي ما يخص المادة 77 اكتفى نائب الوزير بالرد على مجلس الشورى، بأن الوزارة أصدرت قراراً وزارياً ينظم الفصل الجماعي ووجوب الرجوع إلى مكتب الوزارة في المنطقة، وهو ما اعتبره الشورى قراراً وتنظيماً جيداً.

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