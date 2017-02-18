«الأحيدب»: شبكة مياه صرف صحي بـ«عسير» لا تزال مفقودة حتى الآن (فيديو)

تواصل- بدر العبدالرحمن:

أكد الكاتب الصحفي، محمد الأحيدب، أن هناك شبكة مياه صرف صحي لا تزال مفقودة حتى الآن، موضحاً أنها مثبوتة على الورق فقط.

وقال الأحيدب، في حديثه لـ‘‘خليجية‘‘: ‘‘إنه اكتشف الأمر خلال عمله تحقيقاً صحفياً قبل ٣٢ عاماً عن منطقة عسير حول القضية‘‘.

وأشار إلى أن منح مخططات في مجاري الوديان والسيول هو ما جعلها عرضة للغرق، موضحاً أن الضحية هم المساكين الذين قاموا بشراء تلك المخططات السكنية، وأن الفاسد ‘‘خدها وباعها‘‘.

وتساءل هل تتم المحاسبة بأثر رجعي للمتسببين في تلك الأعمال؟!، مضيفا: حتى لو توفوا، لمعرفة من كانوا سبباً في إغراق الضعفاء، سواء في جدة، أو عسير، مشيراً إلى أن فساد الشرقية قديم ومسكوت عنه، بحسب قوله.