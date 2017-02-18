«تعليم الشمالية» يطرح وظائف شاغرة للرجال والنساء

تواصل – عرعر:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عن توفر وظائف حراس مدارس شاغرة للرجال وللنساء، للعمل في عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، والهباس.

وقالت الإدارة: ‘‘إنه من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الجنسين أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم على وظيفة حارس لمدارس البنين، وسجل الأسرة للمتقدمين على وظيفة حارس مع زوجته لمدارس البنات‘‘.

وأوضحت، أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنين عن 25 سنة، ولا يقل عمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنات مع زوجته الزوج عن 30 سنة والزوجة عن 20 سنة وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قادرا على متطلبات العمل التقنية.

وأشارت إلى ضرورة إرفاق ما يثبت السكن في مقر الوظيفة المراد شغلها، وأن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية أو عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولا يعمل حاليا لأي جهة حكومية أو أهلية، مع التوقيع على إقرار بذلك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي.

ونبهت الإدارة، إلى أهمية أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، مع اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة وأن أن يكون لائقاً طبياً.

ولفتت إلى أن موعد التقديم يوم من اليوم الأحد الموافق 1438/05/22هـ، حتى يوم السبت الموافق 1438/05/28هـ من خلال موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر الرابط التالي:

http://www.northedu.gov.sa/