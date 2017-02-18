 كندا.. إلزام إيران بدفع مصاريف دعاوى متضررين من الإرهاب | صحيفة تواصل الالكترونية

كندا.. إلزام إيران بدفع مصاريف دعاوى متضررين من الإرهاب

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كندا.. إلزام إيران بدفع مصاريف دعاوى متضررين من الإرهاب

تواصل ـ  وكالات:

ألزمت المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو الكندية، إيران بدفع مصاريف التكاليف القانونية للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة مما أسمته المحكمة ‘‘المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران‘‘.

وأوردت وسائل إعلام كندية، أمس السبت، أن المحكمة قررت في 8 فبراير الماضي، تغريم إيران مبلغ 300 ألف دولار، على أن تدفع كمصاريف للدعاوى التي رفعتها الأسر المتضررة، وأعطت إيران مهلة 30 يوماً لدفع المبلغ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة العليا في أونتاريو، قضت في يونيو الماضي، باستعمال أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها حزب الله (اللبناني) حسب قول المحكمة.

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