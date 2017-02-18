طبيب عيون: فيتامين «B3» يمنع الإصابة بالمياه الزرقاء

تواصل – وكالات:

كشفت بحوث جديدة، أنه تم التوصل إلى وسيلة لعلاج أمراض العين التي تسبب ‘‘المياه الزرقاء‘‘، عن طريق فيتامين B-3، وذلك رغم عدم وجود أي علاج حتى الآن.

وأوضح الدكتور هوارد هيوز سيمون، أستاذ أمراض العيون، أن ‘‘الجلوكوما‘‘ هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الأمراض العصبية التي تؤثر على العصب البصري، وربما تؤدي إلى ضعف البصر والعمى، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘‘Medical News Today‘‘.

ولفت ‘‘سيمون” إلى أن تراكم السوائل داخل العين يزيد من ضغط العين، لدرجة أنه يضر العصب البصري، ويسبب في نهاية المطاف خسارة خلايا الشبكية، وهذه هي الخلايا العصبية التي تربط العين بالدماغ عبر العصب البصري، ومن المعروف أن الجلوكوما تؤثر على أكثر من 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ووجد الباحثون، أن ثنائي النوكليوتيد الأدينين (NAD) يتناقص مع التقدم في السن، وهو أنزيم يلعب دورا رئيسيا في أكسدة الخلايا، وفيتامين B-3 يتحول في نهاية المطاف إلى أنزيم “NAD”.

وأضاف الباحثون، أن العلاج بفيتامين ‘‘B-3‘‘ المعروف أيضا باسم النياسين، أو نيكوتيناميد يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويمنع شيخوخة خلايا الشبكية العقدة، وتكون أكثر صحة وأكثر قوة لفترة أطول من الزمن ويجعلها أكثر مقاومة للضرر الناجم عن الضغط.