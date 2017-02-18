راح ضحيتها طالبة.. النطق بالحكم على متهمي «مظلة ثانوية الريش» الأسبوع القادم

تواصل – أبها:

أكد مصدر مطلع، أنه من المنتظر أن تعقد المحكمة الجزائية في أبها مطلع الأسبوع الجاري جلسة للحكم في قضية حادثة سقوط مظلة ثانوية الريش للبنات بمحافظة محايل عسير، بحضور والد الطالبة ضحية الحادثة، والتي من المتوقع أن يصدر خلالها ناظر القضية حكمه في الحقين العام والخاص ضد المتهمين.

وأوضح المصدر، أن المتهمين، وبحضور محاميهم مثلوا أمام ناظر القضية في جلستين منفصلتين الشهر الماضي، واستمع خلالهما القاضي إلى أقوالهم ومرافعات محاميهم، قبل أن يعقد جلسة الإثنين الماضي، استدعى فيها والد الضحية الذي طلب من القاضي تعويضه ووالدة الطالبة وإخوتها بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام بمحايل عسير، أجرت تحقيقاتها على مدى نحو 5 أشهر، مع أطراف قضية حادثة سقوط مظلة ثانوية الريش للبنات في رجب الماضي، والتي راح ضحيتها إحدى الطالبات.