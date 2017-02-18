«سماسرة» يسببون خللاً كبيراً في أنظمة الدراسة بالجامعات

تواصل ـ الرياض:

كشف سماسرة يعملون على حل واجبات وحضور محاضرات طلبة الانتساب في إحدى الجامعات إضافة إلى الاختبارات الفصلية، الغطاءَ عن خلل كبير في أنظمة الدراسة لدى كثير من الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء.

وتمرس السماسرة، الذين تخرجوا مسبقاً من ذات الجامعة بنظام الانتساب، على أنظمتها الدراسية ليقدموا خدماتهم التعليمية التي تتراوح أسعارها من 50 إلى 350 ريالاً للمقرر الواحد “الدراسة بالنيابة” بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأوضح السمسار الأول، الذي أنشأ حساباً على ‘‘تويتر‘‘ باسم ‘‘حل واجبات الجامعة‘‘، أنه يحل مناقشات وواجبات ويحضر المحاضرات عن بُعد للترم الدراسي كاملا مقابل 80 ريالاً على المقرر الواحد، لكنه لا يستطيع حضور الاختبار ويتحتم على الطالب نفسه حضور اختباره، ويضمن للعميل (الطالب) حصوله على 30 درجة، وبالنسبة لتخصصه الدراسي يقول ‘‘لدي خبرات كبيرة في هذا المجال لمدة سنتين، أحل جميع واجبات الطلاب وأحضر عن عدد كبير منهم‘‘.

ويطالب السمسار لإتمام العملية الرقم الجامعي والرقمي السري والاسم الثلاثي وتحويل المبلغ المطلوب على حسابه، ليتمم عملية الدراسة بالنيابة عن العميل دون أي خوف أو قلق من معرفة الجامعة وكشفها لهذه المخالفات، على حد تعبيره.

ويذكر أن عدداً كبيراً من الطلاب يستعين بهذه الحسابات لتنفيذ متطلباتهم الدراسية، وهذا ما يظهره أصحاب تلك الحسابات من استحسان وقبول كبير من الطالب بعد تنفيذ العمل الذي يرغب به ليقوم صاحب الحساب بنشر إشادة الطالب في تغريدة ليجذب مختلف الطلاب ويقنعهم بجودة خدماته.