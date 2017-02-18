«النقل»: فتح طريق الظهران بقيق الأحساء أمام حركة المرور (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

​أعلنت وزارة النقل منذ قليل، فتح طريق الظهران بقيق الأحساء أمام حركة المرور، من تقاطع كوبري المدينة الصناعية الثانية باتجاه الأحساء، وذلك بعد إغلاق الطريق جراء فيضان بحيرة مدن التي تسببت في تجمع كميات كبيرة من المياه وتجمعات على سطح الطريق حرصا على سلامة مرتادي الطريق.

وأوضح تركي الطعيمي المتحدث الرسمي لوزارة النقل والمشرف العام على التسويق والاتصال، أن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية استنفرت كافة طاقاتها البشرية ومعداتها من أجل إعادة حركة الطريق لوضعها الطبيعي، وتم التنسيق مع المعنيين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” لإيقاف عمليات تصريف المياه في المنشآت والمصانع إلى حين معالجة الفيضان بشكل كامل وتم توفير مضخات وصهاريج للحد من تدفق المياه.