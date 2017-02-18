شرطة مكة: ضبط مصنع خمور يديره مواطن ومقيم في الجموم

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مصنع خمور بمحافظة الجموم يديره مواطن ومقيم من جنسية عربية، كما تم مصادرة عدد من براميل العرق المسكر والقوارير قبل توزيعها.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن شرطة محافظة الجموم تمكنت من ضبط مواطن ومقيم من جنسية عربية يديران مصنع لتصنيع مادة العرق المسكر، وتم ضبط (٦٩) برميلاً وجهازي تقطير، و(١٨٧) قارورة سعة ٢ لتر جاهزة للتوزيع داخل كراتين، مشيراً إلى أنه تم إيقاف المتهمين والتحفظ على المضبوطات لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.